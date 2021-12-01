В Самаре умер известный футбольный эксперт Юрий Рощупкин 1 декабря 2021 года

Известный журналист погиб в возрасте 79 лет

Известный журналист Юрий Рощупкин умер в Самаре сегодня, 1 декабря 2021 года. Причиной стал COVID-19, с которым футбольный аналитик несколько последних дней лежал в реанимации. Ему было 79 лет.

— Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Митрофановича. Мы скорбим вместе с вами, — сообщает пресс-служба ФК "Крылья Советов". Юрий Рощупкин был не только футбольным журналистом, аналитиком и ярым болельщиком, но еще и краеведом. Он много лет организовывал походу по Жигулевским горам, демонстрируя всем желающим красоты региона.

Юрий Рощупкин не был коренным самарцем, но большую часть своей жизни он прожил в Самаре. Он являлся автором статистических и футбольных заметок и очерков. С 1997 года работал в газете "Самара Спорт-экспресс", а с 2002 — обозревателем в газете "Самарский Футбол", где публиковался до конца жизни.