Прокуратура проверит законность смены зонирования участка на 5-й просеке в Самаре

Александр Хинштейн выступил против строительства новых домов на 5-й просеке / Фото: hinshtein.ru

В Самаре прокуратура проверит законность смены зонирования участка на 5-й просеке, где хотят построить несколько 8-этажных домов. Соответствующий запрос в надзорное ведомство направит депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

К народному избраннику обратились местные жители. Они попросили помочь с отменой строительства ГК «Берег» жилого комплекса «Омега». Его планируют возвести рядом с существующими домами и озером Леснуха, которое только недавно благоустроили.

— Застройка в микрорайоне очень плотная. Просим запретить строительство ЖК и возвести социальные объекты — детский сад и поликлинику. Их катастрофически не хватает на 5-й просеке, — обратились к депутату жители.

Александр Хинштейн тоже выступил против высотного строительства в микрорайоне. Он направил обращения в соответствующие инстанции. Также он намерен инициировать прокурорскую проверку из-за смены зонирования участка. По документам земля входит в зону Ж5 (размещение объектов дошкольного и общего образования), а чиновники уверяют, что сейчас это Ж3 (застройка среднеэтажными жилыми домами).

Народный избранник предложил застройщику три выхода из конфликтной ситуации: согласовать с большинством жителей действующий вариант застройки, возвести требуемый соцобъект или отказаться от этой площадки. Бизнесмены заявили о своей готовности к диалогу с горожанами и с властями.