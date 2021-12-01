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Общество1 декабря 2021 13:44

В Самаре на отремонтированных улицах появились информационные щиты

Они размещены на границах участков ремонта
Алена ПРОВКИНА
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На щитах указывают всю информацию. Фото: городская администрация

На щитах указывают всю информацию. Фото: городская администрация

В Самаре на отремонтированных участках дорог появились новые информационные щиты. Их разметили на границах участков ремонта.

По данным городской администрации, щиты смонтированы взамен тех, что были установлены до старта ремонта. На них указана вся необходимая информация, включая ФИО ответственного за участок и его контактные данные. Так, жители смогут вносить свои предложения и получать необходимые сведения. Также щиты должны повысить узнаваемость нацпроектов.

Такое оснащение появилось на улицах: Академика Платонова, Самарской, Куйбышева, Гагарина, Промышленности, Мяги, Владимирской, Энтузиастов, на проезде 9 Мая, нескольких просеках и по другим адресам, сообщил директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.