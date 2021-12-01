В Самарскую область в конце 2021 года доставят 78 единиц современного медицинского оборудования

В Самаре появятся новые центры помощи онкологическим больным Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко рассказал, что будет в основе работы этой организации. Главное — выполнение инициатив народной программы партии, в частности — ориентация на пациента, цифрофизация медицинских услуг.

В Самарской области модернизация первичного звена системы здравоохранения продолжается. Так, в конце года в регион будет поставлено 78 единиц современного медицинского оборудования. Откроются два центра амбулаторной онкологической помощи.

Продолжается реконструкция региональной детской инфекционной больницы, а также здания Нефтегорской центральной районной больницы. Новые поликлиники строят в Смышляевке и Куйбышевском районе областной столиц, инфекционный корпус возводят в Сызрани. В ближайшие три года предполагается направить свыше 6 млрд федеральный средств плюс областной софинансирование на развитие первичного звена здравоохранение и модернизацию существующих учреждений.

— Мы с руководством Самарской области и при поддержке партии «Единая Россия» каждый год при рассмотрении в госдуме проекта федерального бюджета добиваемся увеличения федеральной поддержки области. 56,8 млрд рулей — существенная прибавка к нашему самарскому бюджету. Все эти средства будут направлены на улучшение жизни в нашей области, — отметил депутат госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Большая часть расходов будет направлена именно в медицинскую сферу с расчетом на поддержку систем здравоохранения.