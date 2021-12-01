В Самаре 10 декабря откроют стелу «Город трудовой доблести»

Теперь на месте памятного камня засияла стела. Фото: скриншот видео самарского блогера

В Самаре губернатор отметил, что уже 10 декабря в Самаре планируют открыть стелу «Город трудовой доблести». Еще в ноябре конструкцию установили и включили подсветку.

Стела Трудовой доблести представляет собой вертикальный 26-метровый обелиск из металла и стекла. Вокруг установлены специальные щиты, на которых есть информация о событиях военных лет.

До начала строительства власти установили на место стелы памятный камень. Почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено губернской столице 2 июля 2020 года.

Напомним, что стелу зажгли еще в ноябре, а начали монтировать в сентябре 2021 года. Монумент призван увековечить заслуги и вклад жителей города Куйбышев в победу в Великой Отечественной войне.