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Общество1 декабря 2021 15:16

Самарцев вновь ожидает гололедица на дорогах 2 декабря 2021 года

Водителям и пешеходам следует быть аккуратнее
Алена ПРОВКИНА
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Жителей вновь ожидает гололед

Жителей вновь ожидает гололед

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области жителей вновь ожидает гололедица ночью и днем 2 декабря 2021 года. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

В ГУ МЧС России по Самарской области напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности. Автомобилистам нельзя превышать скорость, проявлять повышенное внимание и аккуратность в сложных дорожных условиях.

Напомним, что синоптики уже озвучили прогноз на декабрь 2021 года. Средняя за месяц температура воздуха составит -6,3...-8 °С. Это на 1-1,4 °С выше средних многолетних значений, сообщили в Приволжском УГМС.