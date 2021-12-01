Самарцев вновь ожидает гололедица на дорогах 2 декабря 2021 года

Жителей вновь ожидает гололед Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области жителей вновь ожидает гололедица ночью и днем 2 декабря 2021 года. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

В ГУ МЧС России по Самарской области напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности. Автомобилистам нельзя превышать скорость, проявлять повышенное внимание и аккуратность в сложных дорожных условиях.

Напомним, что синоптики уже озвучили прогноз на декабрь 2021 года. Средняя за месяц температура воздуха составит -6,3...-8 °С. Это на 1-1,4 °С выше средних многолетних значений, сообщили в Приволжском УГМС.