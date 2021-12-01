Корпоративный фильм про «Тольяттикаучук» стал призером престижного конкурса

Фильм рассчитан на широкую аудиторию

Корпоративный фильм про «Тольяттикаучук» стал серебряным призером конкурса корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР-2021».

Конкурс является международным и проводится с 2017 года. Участие в конкурсе принимают пресс-службы, отделы по связям с общественностью компаний и предприятий, а также органов власти.

Работы оценивают эксперты крупнейших PR-агентств и преподаватели российских вузов. В этом году на конкурс поступило 428 заявок как из России, так и с ближнего зарубежья.

Фильм «60 лет «Тольяттикаучуку»: история, становление, развитие» стал серебряным призером конкурса. Фильм рассчитан на широкую аудиторию и будет интересен как партнером и клиентам предприятия, так и всем, кто интересуется историей.