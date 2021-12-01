Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 15:22

Корпоративный фильм про «Тольяттикаучук» стал призером престижного конкурса

Фильм рассказывает об истории компании и будет интересен широкой аудитории
Сергей ЧЕРНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фильм рассчитан на широкую аудиторию

Фильм рассчитан на широкую аудиторию

Корпоративный фильм про «Тольяттикаучук» стал серебряным призером конкурса корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР-2021».

Конкурс является международным и проводится с 2017 года. Участие в конкурсе принимают пресс-службы, отделы по связям с общественностью компаний и предприятий, а также органов власти.

Работы оценивают эксперты крупнейших PR-агентств и преподаватели российских вузов. В этом году на конкурс поступило 428 заявок как из России, так и с ближнего зарубежья.

Фильм «60 лет «Тольяттикаучуку»: история, становление, развитие» стал серебряным призером конкурса. Фильм рассчитан на широкую аудиторию и будет интересен как партнером и клиентам предприятия, так и всем, кто интересуется историей.