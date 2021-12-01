В Самаре заместитель прокурора выехал с проверкой на территории двух долгостроев

Прокурор попросил ускорить сдачу работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре заместитель прокурора Игорь Харитонов выехал на территории двух проблемных долгостроев в Кировском и Советском районах.

По данным прокуратуры Самарской области, Игорь Харитонов 1 декабря обсудил проблемы приостановления строительства и дал поручение завершить и сдать работу обманутым дольщикам.

Напомним, что строительство осуществляется в Кировском районе в границах ул. Лесная – ул. Демократическая. Все дома находятся в рамках одного жилого комплекса. В эксплуатацию уже ввели 6 из 15 домов. Готовность составила 98%.

В Советском районе на улице Запорожской строительство дома ведут с 2015 года. 165 граждан внесли туда деньги. Сейчас строительство объекта завершено на 99%. Дом введут в эксплуатацию до конца 2021 года.