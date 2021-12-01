Самарский ветеран плавания завоевал семь медалей и установил четыре рекорда

Ветеран плавания взял семь медалей

Самарский ветеран плавания Станислав Вязовский из Красного Яра взял семь медалей и установил четыре рекорда на открытом Кубке России по плаванию в категории «Masters» в Саранске. Его возрастная категория 85+.

Мужчина завоевал семь медалей, пять из которых золотые. Вязовский победил на дистанциях: 100 метров брассом, 200 метров комплексным плаванием, 200 метров брассом, 400 метров комплексным плаванием и установил новый рекорд для своей возрастной категории. Также спортсмен стал победителем Кубка России на дистанции 100 метров комплексным плаванием, взял серебряную медаль в эстафете 4х50 метров вольным стилем и бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4х50 метров.

Станислав Федорович отметил, что из трех дней программы – самым сложным был второй день, где на старт пришлось выходить три раза, а завершить все – заплывом на 400 метров. Ветерана плавания его поддерживали его друзья из клуба ветеранов спортивного плавания «Лада».