Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 4:33

В Самаре в течение нескольких лет проведут масштабную реставрацию Бункера Сталина на улице Фрунзе

Объект культурного наследия взяли под охрану
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бункер Сталина взяли под охрану

Бункер Сталина взяли под охрану

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УГООКН Самарской области подписало приказ об утверждении охранных обязательств собственника или иного владельца Бункера Сталина в Самаре на улице Фрунзе, 167. Согласно документу, объект культурного наследия должен будет отреставрирован.

Так, собственник должен в течение полутора лет с момента подписания настоящего приказа провести оценку воздействия на выдающуюся универсальную часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и составить техническое заключение для дальнейшего проведения крупномасштабных работ по реставрации объекта. После чего в течение двух лет будет разрабатываться техническая документация и проект реконструкции, а срок выполнения работ – 3 года.

Также УГООКН рекомендовали осуществлять доступ в Бункер Сталина посетителей еженедельно, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45.