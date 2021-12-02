В Самаре в течение нескольких лет проведут масштабную реставрацию Бункера Сталина на улице Фрунзе

Бункер Сталина взяли под охрану Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УГООКН Самарской области подписало приказ об утверждении охранных обязательств собственника или иного владельца Бункера Сталина в Самаре на улице Фрунзе, 167. Согласно документу, объект культурного наследия должен будет отреставрирован.

Так, собственник должен в течение полутора лет с момента подписания настоящего приказа провести оценку воздействия на выдающуюся универсальную часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и составить техническое заключение для дальнейшего проведения крупномасштабных работ по реставрации объекта. После чего в течение двух лет будет разрабатываться техническая документация и проект реконструкции, а срок выполнения работ – 3 года.

Также УГООКН рекомендовали осуществлять доступ в Бункер Сталина посетителей еженедельно, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45.