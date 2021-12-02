Жителю Самары для счастья нужно 158 тысяч рублей в месяц

Аппетиты у самарцев угасают с каждым годом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди россиян на тему «Сколько денег нужно для счастья?». Жители Самары оказали скромнее других, они оценили свое счастье в 158 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в этом году самарцы посчитали, что им хватит 158 тысяч рублей в месяц, чтобы ни в чем себе не отказывать, хотя в прошлые годы эта сумма была значительно выше. Так, в 2020 году перед Новым годом самарцы хотели бы получить 160 тысяч рублей, в 2019 – 170 тысяч, а в 2018 году запросы составили 173 тысячи рублей.

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 178 тысяч рублей в месяц, дороже счастье оценивали только лишь в 2017 году – 184 тысячи. Самый большой аппетит у москвичей, им необходимо в месяц иметь 228 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя счастливыми, на втором месте жители Владивостока, которым для счастья не хватает 204 тысяч рублей, а в Ростове-на-Дону счастье оценили в 198 тысяч.