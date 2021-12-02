Олег Белов сыграет в двух спектаклях на сцене ДКЖ им. Пушкина в Самаре

Самарцы смогут попасть на спектакли с участием Олега Белова 2-4 декабря 2021 года

В Самаре выступит заслуженный артист России Олег Белов. Он сыграет в спектаклях «Чайка» (12+) и «Господин Ибрагим. История одной дружбы» (12+).

В четверг, 2 декабря 2021 года, Олег Белов предстанет в роли Петра Сорина в «Чайке». Это камерная постановка по одноименной пьесе Чехова. Действие будет происходить вблизи от публики. Декорации и зрительские места образуют единое пространство. Начало — в 18:30.

В пятницу, 3 декабря, Олег Белов исполнит главную роль в спектакле «Господин Ибрагим. История одной дружбы» по повести Эрика-Эмманюэля Шмитта. Постановка расскажет о приключениях арабского бакалейщика и еврейского мальчика в Париже. Начало — в 18:30. Еще один показ состоится в субботу, 4 декабря, в 12:00.

Оба спектакля пройдут в ДК Железнодорожников имени Пушкина (ул. Льва Толстого, 94). Билеты можно приобрести в театральных кассах города. Отметим, что зрителей от 18 лет и старше будут пускать только по QR-кодам.