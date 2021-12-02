Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 7:29

В Самарской области двоих хронических алкоголиков лишили водительских прав через суд

Прокуратура настояла на прекращении действия водительских удостоверений
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокуратура добилась лишения водительских прав

Прокуратура добилась лишения водительских прав

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Алексеевского района Самарской области провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Выяснилось, что у двоих жителей, которые стоят на учете в наркологическом диспансере имеются водительские удостоверения.

У двоих жителей Алексеевского района поставлен диагноз «Хронический алкоголизм», что исключает возможность управления транспортными средствами. Районный прокурор подал исковое заявление в суд о прекращении действия прав на управление транспортными средствами в отношении указанных лиц.

Суд удовлетворил исковые заявления в полном объеме и лишил хронических алкоголиков водительских прав. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.