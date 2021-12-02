В Самарской области двоих хронических алкоголиков лишили водительских прав через суд

Прокуратура добилась лишения водительских прав Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Алексеевского района Самарской области провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Выяснилось, что у двоих жителей, которые стоят на учете в наркологическом диспансере имеются водительские удостоверения.

У двоих жителей Алексеевского района поставлен диагноз «Хронический алкоголизм», что исключает возможность управления транспортными средствами. Районный прокурор подал исковое заявление в суд о прекращении действия прав на управление транспортными средствами в отношении указанных лиц.

Суд удовлетворил исковые заявления в полном объеме и лишил хронических алкоголиков водительских прав. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.