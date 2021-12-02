Не взятка, а благодарность: посредник рассказал, зачем и кому принес в суд 400 тысяч рублей

Прошлой осенью при получении 400 тысяч рублей сотрудники ФСБ задержали судью Промышленного райсуда, посредника судили в том же суде Фото: Александра БУДАЕВА

Промышленный районный суд вынес приговор Николаю Белоусову – именно из-за него этот суд недосчитался одного из сотрудников. В октябре прошлого года именно Белоусов передал 400 тысяч рублей судье Промышленного райсуда Анне Бондаренко, после чего ее задержали сотрудники ФСБ.

В отношении судьи уголовное дело в итоге возбудили по статье «Мошенничество», а на Белоусова - «Посредничество во взяточничестве»: мол, он же думал, что сделка вполне реальна. По версии следствия, он пытался «отмазать» от реального срока нечистого на руку налогового инспектора, для чего к переговорам привлек свою подругу – Анну Бондаренко, которая знала и теоретически могла «договориться» с коллегой, которая рассматривала это дело.

Следствию не удалось доказать, что деньги дошли бы до судьи, в чей компетенции было решать, какое назначить наказание налоговому инспектору, поэтому она по делу проходит свидетелем. Позиция Анны Бондаренко пока доподлинно не известна. Белоусов же заявил, что никакой взятки не было:

- Подсудимый вину признал, но сообщил, что передавал не взятку, «благодарность», за назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в Промышленном районном суде.

Интересно, что прокуратура не увидела оснований отправлять Белоусова за решетку, и гособвинитель предложил суду ограничиться лишь штрафом в размере полутора миллионов рублей.

Но с учетом того, что за подсудимым числится долгов на гораздо большую сумму и взыскать деньги с него так и не удалось, суд принял другое решение: 3 года лишения свободы.

- Приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалуется стороной обвинения и стороной защиты, - сообщили в пресс-службе суда.

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