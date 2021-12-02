Самарские волонтеры спасают ястреба канюка, который врезался в ЛЭП и получил сильный ожог

Птица находится в надежных руках. Фото: Центр защиты диких животных "Урсула"

Самарский центр защиты диких животных «Урсула» спасает хищника канюка, который получил обширный ожог тела на линии электропередач. Ветеринары борются за жизнь птицы, чтобы в дальнейшем вернуть в естественную среду обитания.

По словам волонтеров, это чудо, что ястреб выжил после таких травм. Обычно после столкновения с ЛЭП птицы падают замертво и помочь им уже не удается. Сейчас канюк находится в заботливых руках специалистов, которые делают все возможное, чтобы птица выздоровела.

Центр защиты диких животных не раз помогала самарским четвероногим. Сейчас на счету волонтеров около тридцати диких животных, которым была своевременно оказана жизненно необходимая помощь.

Канюк – это хищная птица семейства ястребиных. Это перелетные птицы, из России они обычно мигрируют на юг Азии или в Африку. Вероятно, что ястреб ударился о провода во время перелета.