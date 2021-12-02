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Общество2 декабря 2021 8:19

«Черное солнце» взойдет 4 декабря 2021 года, но самарцы его не увидят

Полное затмение смогут наблюдать только обитатели Антарктиды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полная фаза солнечного затмения продлится меньше двух минут

Полная фаза солнечного затмения продлится меньше двух минут

Фото: pixabay.com

В субботу, 4 декабря 2021 года, произойдет полное солнечное затмение. Однако увидеть его смогут не все. Над Самарской областью «черное солнце» не взойдет.

— Затмение начнется в 8:29 и завершится в 12:36 по московскому времени. Полная фаза продлится всего 1 минуту 54 секунды. Она будет видна только на территории Антарктиды. Жители России не смогут наблюдать это явление, — рассказали в Московском планетарии.

Однако не стоит расстраиваться. В следующее воскресенье, 12 декабря, над Самарской областью может пролететь «Леонард». Это будет самая яркая комета года. Скорее всего, ее можно будет увидеть невооруженным глазом.