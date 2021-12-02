В Самаре нашли пропавшую 30 ноября 2021 года 15-летнюю девочку с родинками

Неизвестно, где был подросток все это время. Фото: ЛизаАлерт

2 декабря, полицейские Самары сообщили о завершении поисков пропавшей 15-летней Александры Полетаевой, которая ушла из дома 30 ноября 2021 года. Правоохранители не сообщают, где был подросток и в каком состоянии она сейчас находится.

- Девочку нашли, остальная информация уточняется, - ответили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, с заявлением о пропаже подростка в полицию обратилась мама Саши. На поиски были направлены сотрудники полиции, Росгвардии и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».