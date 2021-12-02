КНПЗ победил в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

Социальная политика Куйбышевского НПЗ признана одной из лучших в стране. Фото АО «КНПЗ»

Во Всероссийском конкурсе 2020 года Куйбышевскому НПЗ присудили победу за лучшие условия, созданные семейным работникам. Эксперты высоко оценили социальные программы КНПЗ: семейную ипотеку, санаторно-курортное лечение, обучение сотрудников и их детей, поддержку здорового образа жизни. Также Куйбышевский НПЗ получил признание за развитие социального партнёрства. Это достижение не только предприятия, которое ежегодно оказывает благотворительную помощь десяткам медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждений, но и заводских волонтеров, реализующих собственные проекты во благо детей и ветеранов. Призерами престижного конкурса стали еще несколько предприятий «Роснефти»: Новокуйбышевский НПЗ, Самаранефтехимпроект и РН-Уватнефтегаз.