В Самарской области 2 декабря 2021 года коронавирус выявили у 902 человек

Общее число случаев заражения COVID-19 в губернии превысило 181 тысячу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на четверг, 2 декабря 2021 года. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 902 человек. Это чуть меньше, чем накануне. Общее число случаев заражения достигло 181 636.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Самарская область опустилась на пятое место в стране по суточному приросту больных. К лидерам антирейтинга — Москве, Санкт-Петербургу и Московской области — добавился Краснодарский край. Там за сутки выявили 917 зараженных.

Что касается выздоровевших, то за сутки в Самарской области закончили лечение 598 человек. За все время победить коронавирус удалось 131 629 жителям региона.

Обновились данные и по смертям. Умерли еще 35 COVID-пациентов. Всего с начала пандемии в губернии зафиксировали уже 5 561 летальный случай.