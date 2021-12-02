Жителям Самары расскажут, как строят Фабрику-кухню, что происходит на Пятой просеке и многое другое

Вопросы депутату можно задать в группе "КП-Самара" Вконтакте

На радио Комсомольская правда депутат Госдумы Александр Хинштейн ответит на актуальные вопросы жителей Самары. Трансляция будет вестись в официальной группе Вконтакте «Комсомольская правда – Самара».

Самарцы смогут задать любой интересующий вопрос депутату в прямом эфире. Вместе с радиоведущим обсудим самые громкие темы Самары – как строят Фабрику-кухню, на что жалуются жители Пятой просеки и что искали в министерстве транспорта. Это и мное другое слушайте в эфире «Комсомольской правды».

Начало трансляции 2 декабря 2021 года в 15:00 на radiokp.ru и в официальной группе Вконтакте.