Пять бизнесменов из Самарской области представили свои проекты на федеральном уровне

Самарские участники достойно себя проявили в финале Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Победители регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России 2021» в Самарской области защитили свои проекты перед федеральным жюри. Всероссийский этап завершился на днях, в финале приняли участие пять бизнесменов из 63-го региона.

— Наши победители всегда достойно представляют Самарскую область на уровне страны. Молодые предприниматели — это высокая концентрация креатива, свежих идей, знания современных трендов и потребностей общества, — отмечает глава областного минэкономразвития Дмитрий Богданов.

По словам министра, каждый представленный на конкурсе проект заслуживает особого внимания и поддержки со стороны региона. Любая идея имеет шансы превратиться в большой бизнес.

— Мы благодарны команде финалистов федерального этапа за достойную презентацию своих проектов и уверены, что каждый из них добьется серьезных успехов в выбранном направлении предпринимательства, — добавляет Богданов.

В финал всероссийского конкурса попали Дмитрий Давыдов, Анастасия Андросова, Павел Безгин, Елена Никитина, Сергей Сариев. Все они представили свои яркие перспективные бизнес-проекты в 10 номинациях перед федеральными экспертами и жюри.