Российский футбольный союз выделит 1 миллион рублей на развитие женского футбола в Тольятти

Миллионный грант будет потрачен на развитие женского футбола. Фото: РФС

Российский футбольный союз повел итоги конкурса грантов для развития женского футбола в стране. От российских спортивных школ, где футболом занимаются девочки, поступило 36 заявок, из которых грант на 1 миллион рублей получили 20. Спортивная школа олимпийского резерва № 12 «Лада» в Тольятти вошла в числа победителей.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №12 «Лада» городского округа Тольятти была открыта в феврале 2004 года. Сейчас в школе занимаются более тысячи маленьких футболистов, среди которых есть и девочки. Школа подала заявку на грант от РФС и вошла в число получателей поддержки.

Всего в конкурсе грантов приняли участие 26 регионов страны. Грантовый конкурс РФС проходил при поддержке «Р. А. ФОНД» и ФИФА. Победители конкурса могут потратить деньги на увеличение командного состава девочек, обеспечение женской футбольной команды необходимым инвентарем и экипировкой, а также на поддержку тренеров, которые занимаются с маленькими футболистками.