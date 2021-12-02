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Происшествия2 декабря 2021 11:09

Экономист из Тольятти проинвестировала мошенника на 1,6 млн рублей

Женщина думала, что вкладывает деньги в «удачный» проект
Анастасия ФИЛАТОВА
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В полиции возбудили уголовное дело

В полиции возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Тольятти стала жертвой мошенника. На удочку преступника попалась 50-летняя женщина, работающая экономистом в центре новых технологий.

— Неизвестный предложил тольяттинке заработать — вложить деньги в «удачный» инвестиционный проект. Они неделю общались по телефону и через интернет. За это время женщина перевела на счета, указанные «инвестором», 1 639 900 рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После того как жительница Тольятти отдала все свои сбережения, новый знакомый перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело.

Облглавк призывает жителей региона быть бдительнее и остерегаться мошенников. Не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают приумножить свои сбережения с помощью инвестиций.