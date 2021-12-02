Повар Петр из Самары выиграл миллион рублей в лотерею

Семья самарца поддержала его решение в покупке недвижимости

Житель Самары Петр Брагин стал победителем лотереи «Столото». Мужчина работает поваром в одном из ресторанов города и всю жизнь мечтает о собственной квартире. Петр вытащил счастливый билет и скоро его мечта осуществится.

Петр Брагин уже давно участвует в лотереях, первый билет ему подарила мама десять лет назад. Повар был на работе, когда ему на телефон пришло уведомление из мобильного приложения лотереи. Мужчина зашел в личный кабинет и увидел на экране сумму выигрыша в размере 1 192 860 рублей.

- Перед глазами все затуманилось. Оставшийся день я не мог ни о чем думать, кроме выигрыша, — вспоминает мужчина.

Самарец принял решение купить квартиру, а выигранные деньги использовать в качестве первоначального взноса. Мама мужчины и его подруга поздравили счастливчика и одобрили его решение на покупку недвижимости.