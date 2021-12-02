Самарские волонтеры в морозы выйдут в ночной патруль, чтобы спасать потеряшек

Волонтеры очень помогают полиции в поисках пропавших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Самарской области готовятся к зиме. По словам куратора отряда Владимира Рябова, 80% всех поступающих к ним заявок - это пенсионеры в возрасте 65 лет и старше, которые вышли из дома в неизвестном направлении и пропали.

Прошлой зимой, когда температура опускалась ниже 25 градусов мороза, волонтеры выходили в ночное патрулирование: на личных автомобилях ездили по городу, обращая внимание на одиноких пешеходов, которые могут оказаться потеряшками.

- Таких дней за прошлую зиму было 27, за это время мы нашли 9 человек, доставили их в отделы полиции, чтобы там могли установить их личность и связаться с родственниками, - рассказал Владимир Рябов. – Еще четырем потребовалась помощь медиков, им вызвали «Скорую помощь», причем один из них был с сильным переохлаждением, так что его нашли очень вовремя.

Волонтеры просят жителей Самарской области внимательнее относиться к своим родственникам: почаще звонить им, пополнять баланс телефона, уточнять планы на день.

Если ваш родственник страдает потерей памяти, то пришейте к его одежде бирочку (или вложите в карманы одежды записку) с указанием его имени, адреса и вашими контактами.

КОНКРЕТНО

Что делать, если потерялся пожилой человек:

- не паникуйте

- найдите фотографию «посвежее», по которой пропавшего можно будет узнать

- пишите заявление в полицию, отдайте фото, попытайтесь вспомнить, во что был одет человек

- если при пропавшем человеке был телефон – обязательно укажите его номер

- свяжитесь с волонтерами

- обзвоните друзей, родственников, больницы

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