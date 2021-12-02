В Отрадном пенсионер оскорбил гостя и получил смертельный удар ножом

Следователи возбудили уголовное дело на предполагаемого убийцу пенсионера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Отрадном расследуют убийство 65-летнего пенсионера. Его тело нашли вечером 23 ноября 2021 года в квартире одного из домов на улице Новокуйбышевской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Подозреваемый задержан — это 35-летний местный житель, который уже имеет судимость. Мужчина рассказал, что накануне вечером пришел в гости к своему знакомому. Они начали распивать алкоголь. Потом между ними завязалась ссора. Пенсионер стал оскорблять гостя. Тот не выдержал, схватил со стола нож и ударил обидчика в живот. Сразу после этого мужчина ушел.

В отношении жителя Отрадного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Недавно суд избрал ему меру пресечения — отправил под арест. Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях преступления.