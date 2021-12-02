В Самаре стали известны подробности побега 15-летней девочки

Девочка сбежала из дома из-за ссоры

В Самаре сотрудники полиции разыскали и передали родителям пропавшую 15-летнюю девушку. Сообщение о пропаже поступило 30 ноября 2021 года. Правоохранители сообщили подробности ее побега.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники уголовного розыска предположили, что девушка ушла из дома из-за ссоры. Родители подростка не смогли отыскать ее самостоятельно и обратились в полицию за помощью. К поискам присоединился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Семья только недавно переехала в Самару из Чапаевска. Полицейские подумали, что она может вернуться в родной город. Проверив все возможные варианты, правоохранители отыскали девушку в квартире ее подруги.

По полученным данным, до другого города она добралась на электричке и ночевала в одном из заброшенных домов. Сейчас она находится дома со своей семьей.