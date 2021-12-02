ССК модернизирует систему электроснабжения в Утевке

Работы начались с монтажа новых опор Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В селе Утевка Нефтегорского района Самарская сетевая компания приступила к реконструкции системы электроснабжения. В 2021-2022 году проект предусматривает полное обновление и модернизацию 11 трансформаторных подстанций и 29 км воздушных линий электропередачи. Цель работы - повышение надежности и качества электроснабжения жителей и предприятий Утевки, а также обеспечение возможности присоединения новых потребителей.

Работы начались с монтажа новых опор, на которые будет подвешиваться самонесущий изолированный провод – надежный и безопасный. Он позволит снизить вероятность технологических нарушений на сетях и обеспечить потребителям бесперебойное и качественное электроснабжение.

В последние годы жители Утевки стали использовать гораздо больше энергоемких бытовых приборов. Для того чтобы обеспечить их возросшие потребности в потреблении электрической энергии, проектом реконструкции предусмотрено увеличение сечения провода воздушных линий, а также установка трансформаторных подстанций большей мощности.

Кроме того, в рамках реконструкции жителям села бесплатно будет установлено 1260 современных приборов учета электроэнергии АСКУЭ, которые автоматически передают показания потребленной электроэнергии в сбытовые компании и освобождают от этой обязанности потребителей.

Реконструкция системы электроснабжения в Утевке завершится в следующем году. В планах ССК продолжить работу по обновлению энергооборудования в селе.