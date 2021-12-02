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Общество2 декабря 2021 15:45

В Тольятти круглосуточно обрабатывают дороги реагентами

Из-за гололеда жителям все еще тяжело ходить по улицам
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Гололед все еще мешает жителям передвигаться по улицам

Гололед все еще мешает жителям передвигаться по улицам

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области дорожные службы круглосуточно обрабатывают дороги реагентами. Из-за гололеда жителям тяжело ходить по улицам.

По данным городской администрации, работы проводят на магистральных дорогах, остановках общественного транспорта, пешеходных переходах и подходах к ним. В ночь с 1 на 2 декабря боролись с гололедом 40 единиц дорожной техники. В дневную смену количество возрастает до 45 единиц. 7 бригад рабочих обрабатывают остановки и переходы.

Также противогололедные материалы посыпают и во дворах, внутри кварталов и в общественных местах.