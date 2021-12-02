В Тольятти круглосуточно обрабатывают дороги реагентами

Гололед все еще мешает жителям передвигаться по улицам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области дорожные службы круглосуточно обрабатывают дороги реагентами. Из-за гололеда жителям тяжело ходить по улицам.

По данным городской администрации, работы проводят на магистральных дорогах, остановках общественного транспорта, пешеходных переходах и подходах к ним. В ночь с 1 на 2 декабря боролись с гололедом 40 единиц дорожной техники. В дневную смену количество возрастает до 45 единиц. 7 бригад рабочих обрабатывают остановки и переходы.

Также противогололедные материалы посыпают и во дворах, внутри кварталов и в общественных местах.