Тольятти вошел в топ-10 российского рейтинга моногородов

Тольятти вошел в рейтинг лучших моногородов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольятти вошел в десятку рейтинга моногородов за 2020 год, которые показали высокий уровень социально-экономического развития. В презентации рейтинга и церемонии награждении участвовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал о динамике развития Тольятти, который является крупнейшим моногородом России.

В городе действует ТОСЭР "Тольятти", являющийся лидером по количеству резидентов. Помимо ТОСЭР в Тольятти запущено 13 производств, в которые вложено 19,3 млрд рублей и создано 1 887 рабочих мест. Также в Тольятти работает технопарк "Жигулевская долина".

Дмитрий Азаров отметил значительный вклад в развитие Тольятти Фонда моногородов.

- Конечно, без поддержки фонда, без статуса моногорода - это было бы невозможно. Город преображался в эти непростые времена за счёт прямых средств поддержки и выделения средств из федерального бюджета, - сказал глава региона.