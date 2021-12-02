Самарцев ожидает сильная гололедица днем 3 декабря 2021 года

На улице опять "каток" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 3 декабря 2021 года, ожидается образование сильной гололедицы. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

По данным Приволжского УГМС, на дорогах вновь образуется гололед. Необходимо соблюдать правила безопасности, водителям стоит быть внимательнее на дорогах и не превышать скорость. Пешеходам важно обращать внимание на обувь, скользящая подошва может спровоцировать падение, и ушиб, а как максимум – вывих или перелом.

В пятницу, 3 декабря, в регионе вновь ожидается небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег. Напомним, что синоптики уже рассказали, какая погода ждет жителей города в декабре.