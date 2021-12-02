В Самарской области водитель «девятки» сбил пешехода

На месте работают медики. Фото: ДТП 163 Самара

В Самарской области в поселке Смышляевка вечером, 2 декабря 2021 года, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель «девятки» сбил пешехода.

По информации в социальных сетях, водитель ВАЗ 2109 наехал на пешехода. Известно, что ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Шоссейная, дом 1 «Б».

Пока нет официальной информации от ГУ МВД России по Самарской области. Причина ДТП устанавливаются. На данный момент на место происшествия прибыла скорая помощь, работают медики, сообщили очевидцы в группе ДТП 163 Самара.