Самарцев удивят открытием музея рок-н-ролла

Жителей ждут удивительные экспонаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский музей рок-н-ролла почти готов к открытию. Об это сообщил его владелец Владимир Аветисян.

Во время прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Самаре», бывший коллега Анатолия Чубайса, владелец самарского музея рок-н-ролла, сообщил, что в коллекции имеются редкие вещи для ценителей музыки: письмо Пола Маккартни поклоннице, камера Джорджа Харрисона, египетский шарф Эрика Клэптона и многое другое.

Над концепцией музея работала британская компания, делавшая выставку для «Пинк Флойд». Владелец отмечает, что открытие будет только тогда, когда оно сможет действительно прогреметь.