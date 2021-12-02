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Общество2 декабря 2021 17:28

Самарцев удивят открытием музея рок-н-ролла

Почти все готово к приему гостей
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Жителей ждут удивительные экспонаты

Жителей ждут удивительные экспонаты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский музей рок-н-ролла почти готов к открытию. Об это сообщил его владелец Владимир Аветисян.

Во время прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Самаре», бывший коллега Анатолия Чубайса, владелец самарского музея рок-н-ролла, сообщил, что в коллекции имеются редкие вещи для ценителей музыки: письмо Пола Маккартни поклоннице, камера Джорджа Харрисона, египетский шарф Эрика Клэптона и многое другое.

Над концепцией музея работала британская компания, делавшая выставку для «Пинк Флойд». Владелец отмечает, что открытие будет только тогда, когда оно сможет действительно прогреметь.