Скульптуру Головкину в Самаре установят 17 декабря 2021 года

В Самаре определись с датой и местом установки скульптуры Головкину

В Самаре определились с датой и местом установки скульптуры известному самарцу Константину Головкину. Ее установят 17 декабря на улице Ленинградской, говорится в сообщении на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Головкина. Он родился 17 декабря по старому стилю.

Миллионер, меценат, купец, краевед, путешественник, разносторонний человек Константин Головкин привнес в самарский регион много нового, став первопроходцем в разных направлениях, в том числе, став одним из первых автомобилистов в Самаре.

Вскоре скульптуру доставят в Самару, а на открытии ожидают внучку Головкина Марину Всеволодовну, которая живет в Москве и является архитектором.

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