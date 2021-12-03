Самарская прокуратура начала проверку по факту побега мужчины из колонии в поселке Управленческом

Мужчина неоднократно судим

В Самаре прокуратура организовала проверку после побега заключенного из ФКУ «Исправительная колония №6» в поселке управленческий. Установлены причины и обстоятельства произошедшего.

По данным прокуратуры Самарской области, дана оценка действиям ответственных лиц. На место происшествия, по поручению прокурора, приехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.

Напомним, что заключенный сбежал ночью, 1 декабря 2021 года, в УФСИН корреспонденту «КП-Самара» рассказали о побеге опасного преступника. По сообщениям очевидцев, на близлежащем выезде из города стоят люди с автоматами, кинологи, усиленные наряды полиции.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-(846)-332-31-22, 8-(846)-339-38-00, 8-(846)-339-45-21.

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