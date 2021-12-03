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Общество3 декабря 2021 4:05

В Комсомольском районе Тольятти открыт сквер имени Вадима Леванова

Общественное пространство расположено у Молодежного драматического театра
Алена ПРОВКИНА
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Летом разрастутся деревья и кустарники. Фото: городская администрация

Летом разрастутся деревья и кустарники. Фото: городская администрация

В городе Тольятти Самарской области в Комсомольском районе открыли сквер имени Вадима Леванова. Новое общественное пространство появилось у Молодежного драматического театра.

По данным городской администрации, по проекту «СОдействие» в сквере заменили дорожное полотно, реконструировали фонтан, появились липы и декоративный виноград и установили лестницы и установили на них поручни. Теперь новое общественное пространство имеет смонтированное освещение и две летние эстрады для мероприятий под открытым небом.

В чести памяти о выдающимся тольяттинце, по произведениям которого на сцене местного театра ставили спектакли «Разбивая стекло», «Шкаф», «Охота на одиноких мужчин», «Шар братьев Монгольфье», власти облагородили территорию сквера.