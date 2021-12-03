В Самаре спасатели срезали крышу у смятой иномарки, чтобы достать погибшего в ДТП водителя

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля

В Самаре спасатели срезали крышу иномарки «Ford» гидравлическими кусачками и зажимами, чтобы достать погибшего в ДТП водителя. Машину смяло в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей.

Вечером, 2 декабря 2021 года, в Волжском районе на обводной дороге возле поселка Зелененький произошло смертельное ДТП. Причины аварии пока неизвестны. Для извлечения погибшего потребовалась помощь спасателей. В 19:49 на место направили Поисково-спасательный отряд. У аварийного автомобиля срезали крышу и стойки, только тогда спасатели смогли добраться до водителя.

Из-за столкновения у легкового автомобиля смяло кузов и капот. Работы закончили ночью в 00:10, 3 декабря.