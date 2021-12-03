Ул. Солнечную в Самаре могут продлить до ул. Советской Армии

Сейчас Солнечная пролегает от Ташкентской до XXII Партсъезда Фото: Яндекс.Карты

В Самаре могут продлить улицу Солнечную. Ее хотят протянуть от улицы XXII Партсъезда до улицы Советской Армии. Информация об этом размещена в проекте Генплана города, который представили на общественные обсуждения.

Сейчас улица Солнечная пролегает от улицы Ташкентской до улицы XXII Партсъезда. Власти намерены через несколько лет ее продлить. Ориентировочный срок ввода новой дороги в эксплуатацию — 2035 год.

Будут ли реализованы эти планы или они останутся только на бумаге, пока не ясно. Горожане могут высказать свое мнение насчет строительства этой дороги или других объектов, которые указаны в проекте Генплана. Замечания и предложения нужно направлять через интернет — на сайт администрации Самары. До завершения обсуждений осталось около недели.

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