В Самаре трамвай потерял колесо на улице Советской 2 декабря 2021 года

Трамвай уехал без колеса. Фото: Новости Самары

В Самаре вечером, 2 декабря 2021 года, на улице Советской остановилось движение общественного транспорта из отвалившегося колеса трамвая. Необычная поломка образовала настоящую «трамвайную пробку».

По сообщению очевидцев, на рельсовых путях в сторону 15 микрорайона лежит, по всей видимости, оторванное трамвайное колесо. Пока неизвестно, как оно там оказалось и куда трамвай уехал дальше без колеса.

Официальных комментариев от ТТУ еще нет. Приостановленное движение мешает жителям добираться до дома и работы.