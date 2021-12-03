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Общество3 декабря 2021 5:12

В Самаре трамвай потерял колесо на улице Советской 2 декабря 2021 года

Движение вагонов в сторону 15 микрорайона приостановлено
Алена ПРОВКИНА
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Трамвай уехал без колеса. Фото: Новости Самары

Трамвай уехал без колеса. Фото: Новости Самары

В Самаре вечером, 2 декабря 2021 года, на улице Советской остановилось движение общественного транспорта из отвалившегося колеса трамвая. Необычная поломка образовала настоящую «трамвайную пробку».

По сообщению очевидцев, на рельсовых путях в сторону 15 микрорайона лежит, по всей видимости, оторванное трамвайное колесо. Пока неизвестно, как оно там оказалось и куда трамвай уехал дальше без колеса.

Официальных комментариев от ТТУ еще нет. Приостановленное движение мешает жителям добираться до дома и работы.