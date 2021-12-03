В Самаре строительство двух детских садов в Октябрьском и Кировском районах выходят на финишную прямую

Совсем скоро воспитанники смогут ходить в детский сад. Фото: городская администрация

В Самаре строительство двух детских садов на улице Подшипниковой в Октябрьском районе и на улице Ташкентской в Кировском районе вошли в финальную стадию. Возведение учреждений ведется в рамках нацпроекта «Демография».

По данным городской администрации, в детском саду на Подшипниковой достраивают детскую площадку и обустраивают теневые навесы. Готовность объекта – 89%. Здание рассчитано на 112 мест для групп от 1,5 до 7 лет, включая детей с особенностями развития. Уже на этой неделе в детский сад завезут мебель, а весной 2022 года здание сможет пригласить своих первых воспитанников.

Детский сад на Ташкентской готов на 80%. Он сможет вместить в себя 132 воспитанника. По проекту предусмотрены ясли для 60 детей. Совсем скоро начнется благоустройство двора и подключение теплоснабжения в здание.

На объекты глава города выезжает регулярно с проверками динамики работ.