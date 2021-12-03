В Самаре второй корпус школы №26 на Пятой просеке откроется 1 сентября 2022 года

Совсем скоро школа впустит своих первых учеников. Фото: городская администрация

В Самаре строительство второго корпуса школы №26 на Пятой просеке подходит к концу. Учреждение готово на 83% и с 1 сентября 2022 года впустит своих первых учеников.

По сообщению мэрии, здание строится в рамках нацпроекта «Образование». Работа на объекте организована в две смены. Уже завозят мебель и оборудование для образовательного процесса. Также благоустраивают территорию вокруг школы, укладывая финишный слой асфальтного покрытия.

Второй корпус сможет принять 850 учеников с 1 по 11 класс и 75 дошкольников. С весны 2022 года в здании начнут работу первые творческие кружки и секции.

Напомним, что 1 сентября 2021 года открыл свои двери для учеников первой корпус школы. Он рассчитан на 600 детей. Обучение проходит в две смены, в школу пошли ученики с 1 по 11 классы. После открытия второго корпуса дети смогут учиться в одну смену.