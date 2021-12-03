Названа предварительная причина смертельного ДТП с «Фордом» и автоцистерной под Самарой

Иномарка врезалась на "встречке" в цистерну и отлетела на попутную "Приору" / Фото: ДТП 163 Самара Фото: vk.com

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 2 декабря 2021 года в Волжском районе. Там в столкновении с автоцистерной и «Приорой» погиб водитель «Форда».

— За рулем иномарки находился 45-летний мужчина. Он двигался со стороны поселка Зелененький в направлении трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. На 76 км дороги водитель выехал на встречную полосу (в том месте маневр разрешен) и столкнулся с фурой Volvo с полуприцепом в виде цистерны. После этого «Форд Фокус» отбросило на «Ладу Приору», которая ехала в попутном направлении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Водитель «Форда» скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Чтобы достать его из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей. Отметим, по данным инспекторов ГИБДД, за последний год мужчину ни разу не привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Проводится проверка.