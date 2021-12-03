В Самаре ресурсники отключили воду в двух домах из-за задолженности

Владелец может остаться без канализации в новогодние праздники. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре ресурсники продолжают отключать воду у злостных неплательщиков в 5-м Переулке и на улице Уфимской. Один из должников оплатил квитанцию и вернул себе водоснабжение.

По данным «РКС-Самара», в очереди на отключение воды – владелец участка на улице Тихвинской, где стоят два дома. Потребитель не оплачивал квитанции больше 3-х лет и накопил долг более 5 тысяч рублей. Нарушитель не реагирует на предупреждения и не дает обследовать участок. ¬¬¬

Параллельно с отключение частных домов от водоснабжения, специалисты продолжают тампонировать квартиры. Представители компании предупреждают, что лучше оплатить задолженности в этом году и принять участие в акции «В новый год – без старых долгов».