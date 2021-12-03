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Происшествия3 декабря 2021 6:59

В Самарской области лесничий получил взятку в 100 тысяч рублей за древесину

Половину он отдал руководителю
Алена ПРОВКИНА
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Подозреваемые задержаны

Подозреваемые задержаны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело на сотрудника и руководителя Троицкого участкового лесничества. Они брали взятку в размере 100 тысяч рублей за древесину.

По данным следствия, 1 декабря 2021 года лесничий выступал в роли посредника и получил от директора одной организации взятку. Сумму он поделил пополам и передал своему руководителю. Директор заплатил, чтобы избежать ответственности за несоблюдение сроков вывозки и уборки места складирования приобретенной древесины.

На взяточников завели уголовное дело. Расследование продолжается, подозреваемые задержаны. Лесничему грозит срок лишения свободы на 4 года, а руководителю штраф и лишение свободы сроком до 6 лет.