В Самарской области лесничий получил взятку в 100 тысяч рублей за древесину

Подозреваемые задержаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело на сотрудника и руководителя Троицкого участкового лесничества. Они брали взятку в размере 100 тысяч рублей за древесину.

По данным следствия, 1 декабря 2021 года лесничий выступал в роли посредника и получил от директора одной организации взятку. Сумму он поделил пополам и передал своему руководителю. Директор заплатил, чтобы избежать ответственности за несоблюдение сроков вывозки и уборки места складирования приобретенной древесины.

На взяточников завели уголовное дело. Расследование продолжается, подозреваемые задержаны. Лесничему грозит срок лишения свободы на 4 года, а руководителю штраф и лишение свободы сроком до 6 лет.