В Самарской области установили мемориальную доску врачу, которого убил коронавирус

Мужчина посвятил свою жизнь медицине. Фото: скриншот видео

В Кинель-Черкассах Самарской области в честь памяти о главном враче районной больницы Наиля Нугманова установили мемориальную доску. Мужчина скончался на 57-м году жизни.

По полученным данным, в благодарность за вклад в развитие районного здравоохранения на здании больницы установили доску, посвященную главврачу. Наиль Нугманов умер от коронавирусной инфекции. На открытие доски пришли многие жители района, коллеги, пациенты, родные и близкие мужчины. Теперь память о враче увековечена на стене медицинского учреждения.

Главный врач скоропостижно скончался в 2020 году. Всю свою жизнь мужчина посвятил сельской медицине. Более 15 лет работал терапевтом и стал заведующим терапевтическим отделением Алексеевской ЦРБ.