В Самарской области до 15 декабря принимают заявки на получение компенсаций за нерабочие дни

Информационную поддержку можно получить в центрах "Мой бизнес" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области продолжают действовать компенсации для предпринимателей и социально-ориентированных некоммерческих организаций из пострадавших отраслей. Их можно получить за вынужденный простой, объявленный в нерабочие дни из-за пандемии. До 15 декабря 2021 года подать заявку можно на сайте nalog.ru в личном кабинете налогоплательщика. Также можно отправить письменное заявление в налоговый орган. Размер гранта составит 1 МРОТ.

Глава региона Дмитрий Азаров поставил четкую задачу руководителям профильных министерств в инициативном порядке информировать представителей бизнеса о всех мерах поддержки. Им нужно помогать оформлять заявки на получение субсидий и займов. Кроме того, следует постоянно вести мониторинг ситуации и предоставлять актуальные данные.

На данный момент подано уже 11,8 тысяч заявлений. Одобрены заявки на сумму 750,9 млн рублей. Из них выплачено — 695,8 млн рублей. Мера поддержки коснется почти 60 тысяч человек — столько человек трудится на предприятиях, которым одобрили компенсации.

— Средства можно направить на любые цели, связанные с ведением бизнеса. Важно, что с гранта не нужно платить налоги. Если предприниматель решит направить деньги на зарплату сотрудникам, то ему также не придется платить взносы и НДФЛ, — отметил глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Вся информация о мерах поддержки для предпринимателей, разработанных по инициативе губернатора, публикуется на сайте mybiz63.ru.