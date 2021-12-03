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Происшествия3 декабря 2021 8:28

В Самаре девушка взяла кредит и отдала мошеннику более 1,7 млн рублей

В полиции возбудили уголовное дело
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранители разбираются, куда "ушли" деньги

Правоохранители разбираются, куда "ушли" деньги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские возбудили еще одно уголовное дело о телефонном мошенничестве. На этот раз на удочку афериста попалась 24-летняя девушка, которая работает на одном из пищевых производств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В один из дней самарчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на нее пытаются взять кредит и украсть деньги. Незнакомец предложил выход из ситуации — оформить заем и перевести средства на «безопасный» счет. Доверчивая девушка так все и сделала. В итоге она «подарила» аферисту более 1,7 млн рублей.

Полицейские призывают жителей Самарской области быть бдительнее. Сотрудники службы безопасности банка никогда не будут просить перевести деньги на «безопасный» счет. Так делают только мошенники.