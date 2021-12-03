В Самаре от коронавируса умер председатель правления «Мазин Угол»

Мужчина скончался из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре садоводческое некоммерческое товарищество «Нефтяник» - «Мазин Угол» лишилось Валерия Смолькова. Вокруг его личности разгорается конфликт.

Известный бизнесмен Владимир Карнаух борется за власть в дачном массиве. Он не отказывается от планов доказать финансовое злоупотребление бывшего председателя, сообщает Самарское Обозрение.

Валерий Смольков занимал должность с 2012 года. В садоводческое товарищество входит 326 участков площадью – 20,8 га. Организация расположена в элитной зоне Студеного оврага в Кировском районе.