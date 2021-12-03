Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 8:32

В Самаре от коронавируса умер председатель правления «Мазин Угол»

Намечается собрание для переизбрания главы дачного массива
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина скончался из-за коронавируса

Мужчина скончался из-за коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре садоводческое некоммерческое товарищество «Нефтяник» - «Мазин Угол» лишилось Валерия Смолькова. Вокруг его личности разгорается конфликт.

Известный бизнесмен Владимир Карнаух борется за власть в дачном массиве. Он не отказывается от планов доказать финансовое злоупотребление бывшего председателя, сообщает Самарское Обозрение.

Валерий Смольков занимал должность с 2012 года. В садоводческое товарищество входит 326 участков площадью – 20,8 га. Организация расположена в элитной зоне Студеного оврага в Кировском районе.