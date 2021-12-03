В Самарской области 30 фермеров получили гранты на развитие агробизнеса

Грантовая поддержка - хорошее подспорье для начинающих фермеров

Фермеры Самарской области могут получить грантовую поддержку на становление и развитие бизнеса. В 2021 году на эти цели было направлено более 200 млн рублей.

Мерами господдержки — «Агростартап», «Агростартап-регион» и «Семейная ферма» уже воспользовались 30 местных сельхозпроизводителей. Среди них: фермер Николай Сидоров из села Большое Микушкино и начинающий фермер Татьяна Шматенко из Исаклинского района. Оба занимаются разведением домашних птиц — перепелов и индюков.

— На средства гранта удалось приобрести трактор, линию по забою птицы, мини-комбикормовый завод. Все это облегчило труд и увеличило объемы продукции, а также дало мощный толчок в развитии, — рассказал Николай Сидоров.

Фермер уже 11 лет занимается производством перепелиных яиц и мяса. В его хозяйстве 5 тысяч голов. Продукция Николая Сидорова поступает на оптовые базы, в рестораны и небольшие магазины региона.

Татьяна Шматенко начала разводить индюков в 2020 году. Помог грант государства. Женщина смогла построить на эти средства помещение на 300 голов и купить трактор. Теперь она планирует увеличить свое хозяйство до тысячи особей.