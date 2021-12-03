В Самаре студент выпал из окна корпуса СамГТУ 3 декабря 2021 года

Молодого человека доставили в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре студент Политеха выпал из окна одного из корпусов университета. Изначально информация появилась в социальных сетях 3 декабря 2021 года.

- Молодого человека доставили в больницу, по факту падения проводят проверки, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Очевидцы увидели тело парня в районе пересечения Молодогвардейской и Первомайской улиц. На месте работают правоохранители и сотрудники скорой помощи. Пока нет официальной версии полиции о причине срыва молодого человека с окна.