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Происшествия3 декабря 2021 10:36

В Самаре студент выпал из окна корпуса СамГТУ 3 декабря 2021 года

О ЧП сообщили в соцсетях
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Молодого человека доставили в больницу

Молодого человека доставили в больницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре студент Политеха выпал из окна одного из корпусов университета. Изначально информация появилась в социальных сетях 3 декабря 2021 года.

- Молодого человека доставили в больницу, по факту падения проводят проверки, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Очевидцы увидели тело парня в районе пересечения Молодогвардейской и Первомайской улиц. На месте работают правоохранители и сотрудники скорой помощи. Пока нет официальной версии полиции о причине срыва молодого человека с окна.